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Bursa Mustafakemalpaşa'da sağanak sonrası Suuçtu Şelalesi'nde su debisi arttı

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Bursa Mustafakemalpaşa'da sağanak sonrası Suuçtu Şelalesi'nde su debisi arttı
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Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi'nde su debisi arttı. Şelaleden büyük gürültüyle dökülen sular çevrede yoğun su buharı ve sis benzeri görüntüler oluşturdu, ortaya çıkan manzara Niagara Şelaleleri'ni aratmadı.

Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi coştu. Şelaleden büyük bir gürültüyle dökülen suların oluşturduğu manzara, dünyaca ünlü Niagara Şelaleleri'ni aratmadı.

İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini gösteren sağanak yağış, Bursa'da da hayatı etkiledi. Yağışların ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde su debisi artarken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Kayaların arasından büyük bir coşkuyla dökülen sular, çevrede yoğun su buharı ve sis benzeri görüntüler oluşturdu. Şelalenin artan su akışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Sağanak yağışın ardından coşan Suuçtu Şelalesi, oluşturduğu görsel şölenle dünyaca ünlü Niagara Şelaleleri'ni aratmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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