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Bursa İnegöl'de nadir görülen kara leylek, dere kenarında beslenirken görüntülendi

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Bursa İnegöl'de nadir görülen kara leylek, dere kenarında beslenirken görüntülendi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde nadir görülen kara leylek, dere kenarında beslenirken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Türkiye'de sulak alanlar ve dere kenarlarında görülebilen kara leylek, İnegöl'de doğal yaşamın çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nadir görülen kara leylek, dere kenarında beslenirken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İnegöl'de doğada nadir rastlanan kara leylek (Ciconia nigra), dere kenarında beslenirken vatandaşlar tarafından fark edilerek görüntülendi. Siyah renkli görüntüsüyle dikkat çeken kara leyleğin, dere kenarında yiyecek arayarak beslendiği görüldü. Vatandaşlar, nadir görülen kuşu bir süre takip ederek görüntüledi. Beyaz leylekten farklı görünümüyle dikkat çeken kara leylek, Türkiye'de özellikle sulak alanlar, dere kenarları ve ormanlık bölgelerin yakınlarında görülebiliyor.

İnegöl'de görüntülenen kara leylek, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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