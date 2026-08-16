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Bursa’da yunusun görsel şöleni kamerada

Bursa’da yunusun görsel şöleni kamerada
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Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında deniz yüzeyine çıkan yunus, vatandaşlara ve bölgedeki balıkçılara görsel şölen yaşattı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında deniz yüzeyine çıkan yunus, vatandaşlara ve bölgedeki balıkçılara görsel şölen yaşattı. Yunusun su üzerinde peş peşe sıçradığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Marmara Denizi'nin Karacabey açıklarında görülen yunus, bir süre sahile yakın yerde görüntülendi. Deniz yüzeyine çıkan yunusun o anları, renkli görüntüler oluşturdu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, yunusun hareketlerini cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntülerde yunusun peş peşe sıçradığı ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kurşunlu açıklarında yaşanan bu anlar, bölgedeki doğal yaşamın renkli görüntülerinden biri olarak kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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