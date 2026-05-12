Uludağ'da yaban kedisi fotokapana takıldı

Bursa'da ormanda gezinen yaban kedisi, fotokapanla kayda alındı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek ve kaydetmek amacıyla ormanlık alanlarda bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, yaban kedisinin görüntülendiği anlar yer aldı.

Yaban kedisi görüntüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, " Ormanın Sessiz Adımları! İnsan gözünden saklansa da radarımızdan kaçmadı. Çizgili kuyruğuyla büyüleyen yaban kedimizi görüntüledik. DKMP olarak doğayı ve içindeki gizli hayatları korumaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanarak paylaşıldı. - BURSA

