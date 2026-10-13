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Bursa'da şiddetli sağanak sonrası pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri oluştu

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Bursa'da şiddetli sağanak sonrası pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri oluştu
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Bursa'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yollar göle döndü, çevredeki alanlar sular altında kaldı; görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolların sular altında kaldığı kentte, yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Kentin farklı noktalarında etkili olan yağış sonrası pazar yerleri ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bazı yollarda biriken yağmur suları nedeniyle yollar adeta göle dönerken, çevredeki alanlar da sular altında kaldı.

Yağışın ardından ortaya çıkan görüntülerde, pazar yerlerinde ve sokak aralarında su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Şiddetli yağışın etkisiyle kentte yaşanan olumsuzluklar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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