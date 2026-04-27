Burdurlu turistler Çameli'nin doğal güzelliklerine hayran kaldı

Çameli Kültür ve Turizm Gezi Turları kapsamında Burdur'dan Çameli'ye gelen misafirler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine yoğun ilgi gösterdi. Çameli'nin Cittaslow unvanıyla öne çıkan yapısı kapsamında hazırlanan program, Taş Konaklar'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısıyla başladı. Program boyunca ziyaretçilere ilçenin kültürel mirası, turizm potansiyeli ve doğal alanları hakkında bilgi verildi. Gün içerisinde ilçenin farklı noktalarını gezen misafirler, Çameli'nin doğasından, sakin atmosferinden ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretçiler, keyifli geçen turun ardından ilçeden mutlu ayrıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı