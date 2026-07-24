Burdur'da dev çekirge balkonda su içti

Burdur'da bir vatandaş, balkonuna gelen dev çekirgeye su vererek ilginç anlara imza attı. Çekirgenin kaptan su içtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Necati Bey Mahallesi Necati Bey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonuna konan iri çekirgeyi fark eden bir vatandaş, çekirgenin önüne içerisine su koyduğu küçük bir kap bıraktı. Bir süre sonra kaba yaklaşan çekirgenin sudan içtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çekirgenin bir süre kaptan su içtiği, daha sonra bulunduğu yerden ayrıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı