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Bozdoğan'daki yangının ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Bozdoğan'daki yangının ardından hasar tespit çalışmaları başladı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 7 Temmuz'da çıkan ziraat ve otluk alan yangınının ardından Asma, Yazıkent ve Karaahmetler mahallelerinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler, tarımsal alanlar ile tarım alet ve ekipmanlarındaki zararları yerinde inceledi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat ve otluk alanda çıkan yangının ardından Asma, Yazıkent ve Karaahmetler mahallelerinde hasar tespit çalışmaları başlarken, ekipler tarımsal alanlar ile tarım alet ve ekipmanlarında oluşan zararları yerinde inceledi.

Bozdoğan ilçesinde 7 Temmuz'da çıkan ziraat ve otluk alan yangınının ardından, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Asma, Yazıkent ve Karaahmetler mahallelerinde yürütülen çalışmalarda, yangının tarımsal üretim alanları üzerindeki etkileri detaylı şekilde incelendi. Ekipler, üreticilerin zarar gören tarım arazileri ile tarım alet ve ekipmanlarında meydana gelen hasarları da kayıt altına aldı. Yazıkent Mahallesi'ndeki incelemelere katılan Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevzat Erdem ile teknik personel, yangından etkilenen alanlarda yerinde değerlendirmelerde bulundu. Çalışmalar kapsamında tespit edilen zararların raporlanacağı ve işlemlerin ilgili mevzuat doğrultusunda yürütüleceği bildirildi.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı üreticilerin gerekli tedbirleri almasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, teknik olarak mümkün olan zeytinliklerde toprak işlemesi yapılması, hasat sonrası anız yakılmaması ve bitki artıklarının toprağa karıştırılması gerektiği belirtilirken, orman içi ve orman kenarındaki tarım alanlarında anız, bağ, bahçe ve zeytinliklerde ot, çalı ve benzeri bitki örtülerinin yakılmasının ise kesinlikle yasak olduğu hatırlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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