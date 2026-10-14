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Bolu Valiliği, 15 Ekim'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış konusunda uyardı

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Bolu Valiliği, 15 Ekim'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış konusunda uyardı
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Bolu Valiliği, 15 Ekim Perşembe 00.00'dan itibaren kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların 16 Ekim Cuma 09.00'a kadar sürmesi bekleniyor; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Bolu Valiliği, kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Bolu'da 15 Ekim Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, 16 Ekim Cuma günü saat 09.00'a kadar sürmesi bekleniyor. Bolu Valiliği tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yıldırım, ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmaları, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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