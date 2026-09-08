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Bolu ormanlarında yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı

Bolu ormanlarında yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
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Bolu’da doğasever İsmail Acar’ın ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisini doğal ortamlarında kaydetti.

Bolu'da doğasever İsmail Acar'ın ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisini doğal ortamlarında kaydetti.

Bolu'da, doğasever İsmail Acar'ın yaylalardaki ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca yaban hayvanlarını kaydetti. Görüntülerde ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisi yer aldı. Kent merkezine bağlı yaylalarda yaban hayatını gözlemlemek isteyen İsmail Acar, ormanlık alanda belirlediği noktalara fotokapan kurdu. Kameralar, bölgede yaşayan hayvanların doğal ortamlarındaki hareketlerini görüntüledi. Yaklaşık 3 ay süren kayıtlar, farklı türlerin aynı bölgedeki yaşamını gözlemleme imkanı sağladı. Fotokapanlara yansıyan görüntüler, Bolu ormanlarındaki yaban hayatı çeşitliliğini ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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