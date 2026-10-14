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Bolu Mengen'de İsmail Varlıtürk, yol kenarına atılan çöpleri 2 saatte topladı

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Bolu Mengen'de İsmail Varlıtürk, yol kenarına atılan çöpleri 2 saatte topladı
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Bolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş mevkisinde yol kenarına atılan alkol şişeleri, plastik atıklar ve çöpler, doğasever İsmail Varlıtürk tarafından toplandı. Yaklaşık 2 saat süren temizlikte poşetlere doldurulan atıklar, yoldan geçen çöp kamyonuna teslim edildi.

Bolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş mevkisinde yol kenarına atılan alkol şişeleri, plastik atıklar ve çöpler, doğasever İsmail Varlıtürk tarafından toplandı. Yaklaşık 2 saat boyunca çevredeki çöpleri toplayan Varlıtürk, çevre kirliliğine tepki göstererek, "Memleketin enayisi mi biter, nasıl olsa toplayan çıkar?" dedi.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş mevkisinde yol kenarına ve vatandaşların dinlenmek için kullandığı alanlara atılan çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Bölgeye gelen doğasever İsmail Varlıtürk, gördüğü manzara karşısında harekete geçerek çevre temizliği yaptı. Mengen-Gerede güzergahındaki Yumrutaş mevkisinde bulunan çeşmenin çevresine gelen Varlıtürk, yol kenarına gelişigüzel atılmış alkol şişeleri, plastik ve cam atıklar ile çeşitli çöpleri fark etti. Yanında bulunan çöp toplama aparatını kullanarak atıkları tek tek toplayan Varlıtürk, çöpleri poşetlere doldurdu. Temizlik sırasında çevredeki kirliliği görüntüleyen Varlıtürk, ailelerin piknik yapmak ve dinlenmek amacıyla kullandığı alanların çöplerle dolu olduğunu belirtti. Yaklaşık 2 saat boyunca temizlik yapan Varlıtürk, bölgede biriken çöpleri poşetlere doldurarak, belirli bir noktada topladı. Varlıtürk, temizlik çalışması sırasında yoldan geçen çöp kamyonuna topladığı atıkları teslim etti.

"Nasıl olsa toplayan çıkar"

Temizlik çalışmasını kayda alan Varlıtürk, bölgedeki kirliliğe dikkat çekerek, çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurguladı. Çöplerin gelişigüzel atılmasına tepki gösteren Varlıtürk, temizlik çalışmalarının ardından ailelerin bölgeyi yeniden rahatlıkla kullanabilmesini amaçladığını ifade etti. Varlıtürk, "Memleketin enayisi mi biter, nasıl olsa toplayan çıkar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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