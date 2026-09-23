Bolu Kıbrıscık'ta heyelan ve kaya düşmesine karşı 3,3 km'lik yeni güzergah yapılıyor

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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde heyelan ve kaya düşmesi riski taşıyan yola alternatif 3,3 kilometrelik yeni güzergah oluşturuluyor.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, Alemdar-Deveören arasındaki mevcut yolda yaşanan heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle ulaşım güvenliğinin artırılması amacıyla yeni güzergah oluşturuluyor. Risk taşıyan mevcut yolun, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kademeli şekilde trafiğe kapatılması planlanıyor. Bolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 3,3 kilometrelik yeni güzergahta yol açma, taş kırma ve zemin düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çalışmaların kış ayları başlamadan tamamlanarak yeni güzergahın vatandaşların kullanımına açılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı