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Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini D-100'de 25 metreye düşürdü

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Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini D-100'de 25 metreye düşürdü Haber Videosunu İzle
Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini D-100'de 25 metreye düşürdü
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yaklaşık 25 metreye kadar düşürdü. Görüş mesafesinin azalması üzerine sürücüler, güzergah boyunca araçlarıyla yavaş ilerledi.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından biri olan bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalması üzerine sürücüler, güzergah boyunca araçlarıyla yavaş ilerledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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