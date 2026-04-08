Bolu'da yağmur ve fırtına etkili oldu

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur ve fırtına etkisini gösterdi.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kent merkezinde yağmur etkisini gösterdi. Vatandaşlar aralıklarla devam eden yağıştan korunmak için önlemini aldı. Vatandaşlar kendilerini şemsiyeleriyle korurken, bazı vatandaşların poşetlerle kendilerini koruduğu görüldü. Öte yandan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış nedeniyle yollarda dikkatli bir şekilde ilerledi.

Yetkililer, yağışın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini bildirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı