Bolu'da karla kaplanan yayla yollarını köylüler açtı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yazıören köyü yaylasının yolu, muhtar ve köylülerin seferber olmasıyla traktör yardımıyla açıldı.

Önceki gün kentin yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sebebiyle bölgedeki birçok yayla yolu karla kaplandı. Kartalkaya Kayak Merkezi yolu güzergahında bulunan Yazıören köyü yaylasında da kar nedeniyle ulaşım zorlaştı. Yolun karla kaplanması üzerine köy muhtarı ve vatandaşlar harekete geçti. Kendi imkanlarıyla çalışma başlatan köylüler, önüne kepçe takılı bir traktör yardımıyla yayla yolundaki karları kürüdü. Çalışmalar sırasında, karın ağırlığına dayanamayarak yola devrilen ağaçlar da vatandaşlar tarafından bulundukları yerden kaldırılarak yol kenarına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı