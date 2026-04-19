Bolu'da nisan ayında kar sürprizi
Bolu'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sarıalan yaylasında akşam saatlerinde başlayan kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kent genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde ise Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıalan yaylasında kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının yüksek kesimlerde hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı