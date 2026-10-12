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Bolu'da gök gürültülü sağanak kent merkezini ve Göynük Panayırı'nı olumsuz etkiledi

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Bolu'da gök gürültülü sağanak kent merkezini ve Göynük Panayırı'nı olumsuz etkiledi
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Bolu'da akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent merkezinde günlük hayatı ve Göynük ilçesindeki panayırı olumsuz etkiledi. Panayırda alışveriş yapan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, brandalardan boşalan sular bazılarının ıslanmasına neden oldu.

Bolu'da akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent merkezinde günlük hayatı ve Göynük ilçesinde devam eden panayırı olumsuz etkiledi. Panayır alanında alışveriş yapan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar brandalardan akan sular nedeniyle ıslandı.

Bolu'da akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerledi. Vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar ise iş yerleri ile binaların saçaklarının altına sığındı.

Göynük Panayırı'nda yağmur mesaisi

Bolu'nun Göynük ilçesinde devam eden panayır da sağanaktan etkilendi. Binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı panayır alanında, aniden bastıran yağmur nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olan vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalışırken, şemsiyesi bulunmayanlar ise su birikintilerinin arasından geçerek alışverişlerine devam etti. Panayır alanındaki tezgahların üzerinde bulunan brandalarda biriken suların aniden boşalması, bazı vatandaşların ıslanmasına neden oldu. Esnaf ise brandalarda biriken suları boşaltabilmek için vatandaşları uyararak kısa süreliğine izin istedi. Brandaları yukarı kaldıran esnaf, biriken suları yere boşaltarak vatandaşların geçişini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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