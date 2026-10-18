Bolu'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak bazı evleri su bastı

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Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli yağışın ardından bazı noktalarda su taşkınları yaşanırken, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bolu'da etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları meydana gelirken, bazı evleri de su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu yollarda kontrollü şekilde ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların saçaklarının altına sığınırken bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı. Sağanak yağışın kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı