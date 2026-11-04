Bolu'da etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı

Bolu'da etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kaldı, vatandaşlar saçak altına sığındı.
Bolu'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde etkili olan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yollarda biriken sular nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı