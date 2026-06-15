Haberler

Haziranda yağan kar Süphan Dağı'nı beyaza bürüdü

Haziranda yağan kar Süphan Dağı'nı beyaza bürüdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaz ortasında etkili olan kar yağışı, 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nı beyaz örtüyle kapladı. Nadir görülen bu manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaz günü etkili olan kar yağışı, Süphan Dağı'nı beyaza bürüdü.

Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, yağan karın ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Haziran ayında sıcak havaların hakim olması beklenirken, zirvede etkili olan kar yağışı Süphan Dağı'nın doruklarını beyaza bürüdü. Güzel görüntüler oluşturan dağ, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Dağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Haziran ayında yağan karla birlikte beyaza bürünen Süphan Dağı, Adilcevaz'ın eşsiz doğal güzelliklerine bir yenisini eklerken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı

ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel hastanede acil servis şoku: 39 derece ateşle gitti, 8 bin TL faturalandırıldı

39 derece ateşle acil servise gitti! Çıkarılan faturaya isyan etti
Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok

Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor! İşte zirvenin ana gündem maddesi

Bugün gözler Beştepe'de olacak! İşte dev zirvenin ana gündem maddesi
İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar

İzlemeyenler bin pişman! Rakibi resmen parçaladılar
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?

Plajda yanına yaklaşıp tuhaf sorular soran adamı böyle ifşa etti
İstanbul'da bir kadın kurtla toplu taşımaya bindi

Toplu taşımada sıra dışı görüntü
Ceza sahası dışından füze gönderdi, gole sevinmedi! İşte nedeni

Ceza sahası dışından füze gönderdi, gole sevinmedi! İşte nedeni