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Koyun sürülerinin tozlu yolculuğu görsel şölene dönüşüyor

Koyun sürülerinin tozlu yolculuğu görsel şölene dönüşüyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde besiciler, koyun sürülerini her gün 15 kilometrelik toprak yolda yürüterek Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor. 'Tozlu yolculuk' adı verilen bu gelenek, zorlu yaşam mücadelesini ve doğayla iç içe hayvancılığı yansıtıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde besicilerin her gün gerçekleştirdiği "tozlu yolculuk", hem zorlu yaşam mücadelesini hem de doğayla iç içe geçen geleneksel hayvancılığı gözler önüne seriyor.

Köyde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan besiciler, koyun sürülerini süt sağımı ve otlatma amacıyla her gün Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yolculuk, akşam saatlerinde sürülerin köye dönüşüyle tamamlanıyor. Çobanlar ve yüzlerce koyundan oluşan sürüler, günde iki kez yaklaşık 15 kilometrelik toprak yolu yürüyerek zorlu bir mesai yapıyor.

Kurak yaz günlerinde sürülerin geçişi sırasında yükselen toz bulutları ise ortaya güzel görüntüler çıkarıyor. Bölge halkı tarafından "tozlu yolculuk" olarak adlandırılan bu geleneksel göç, hem besicilerin emek dolu yaşamını yansıtıyor hem de fotoğraf ve doğa tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor.

Nemrut Dağı'nın etkileyici manzarası eşliğinde gerçekleşen bu yolculuk, Bitlis'in kırsal yaşam kültürünü ve yüzyıllardır sürdürülen hayvancılık geleneğini gözler önüne seren en dikkat çekici görüntüler arasında yer alıyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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