Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl, Muş ve Erzurum kara yollarında sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye düşürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl, Muş ve Erzurum kara yollarında sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye düşürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl, Muş ve Erzurum kara yollarında etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken yetkililer takip mesafesi, düşük hız, sis farı ve trafik işaretlerine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Bingöl, Muş ve Erzurum kara yollarında etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede etkisini gösteren yoğun sis, kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle virajlı ve yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Yetkililer, sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri, sis farlarını kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Görüş mesafesinin yetersiz olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyretmeleri önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

Sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü not olay oldu
Orada da ustaymış! Salah, futbol dışındaki büyük tutkusunu açıkladı

''Bağımlılığım çılgınlık seviyesinde'' deyip büyük tutkusunu söyledi
Aziz Kocaoğlu'nu 4 bin 344 oyla geride bırakan Çağatay Güç kimdir? YENİ Parti İzmir'in ön seçim galibi kaç yaşında, nereli?

Kocaoğlu sandıkta kaybetti! Onu geride bırakan isim 40 yaşında
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması

Geceye damga vuran gol! Dünya onu konuşuyor
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı

Ne yapıyorsun Zelenski? İddia hayli vahim
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!