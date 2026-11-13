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Bingöl köylerinde kış hazırlığı hızlandı, her evde yaklaşık 5 ton odun tüketiliyor

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Bingöl köylerinde kış hazırlığı hızlandı, her evde yaklaşık 5 ton odun tüketiliyor Haber Videosunu İzle
Bingöl köylerinde kış hazırlığı hızlandı, her evde yaklaşık 5 ton odun tüketiliyor
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Bingöl'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından köylerde kış hazırlıkları hız kazandı. Soğukların artmasıyla odun hazırlığına yoğunlaşan köylüler, her evin kış boyunca yaklaşık 5 ton odun tükettiğini ve bu hazırlığın bahara kadar yetmediğini belirtiyor.

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından köylerde kış hazırlıkları hız kazandı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, soğuk kış günlerini rahat geçirebilmek için odun hazırlıklarını sürdürüyor.

Bingöl'ün yüksek rakımlı köylerinde kar yağışıyla birlikte kış mevsimi kendisini hissettirmeye başladı. Kar yağışının ardından köylerde vatandaşlar, kış boyunca ihtiyaç duyacakları yakacakları önceden hazırlamak için yoğun mesai harcıyordu ve bu mesai hız kazandı. Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte yakacak hazırlığının köy yaşamındaki önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Köy sakinlerinden Ali Geyik, her evin kış boyunca yaklaşık 5 ton odun tükettiğini, yapılan hazırlıkların bahar aylarına kadar dahi yetmediğini ifade ederek, "Odunlarımızı tartıyoruz. Kömürlerimiz, odunlarımızı ayırıyoruz. Kış ayları çok soğuk geçiyor bir iki metre kar yağıyor. O yüzden her eve 5-10 ton odun gidiyor, bahara kalmıyor bile. Hazırlığımızı yapmazsak kışın perişan oluruz. Onun için zamanında odunlarımızı içeri alıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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