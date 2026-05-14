Bingöl için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Bingöl il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, sel, dere taşkını ve su baskını, yüksek kesimlerde ani kar erimesi, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan, hortum riski oluşması muhtemel risklerdir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi. - BİNGÖL

