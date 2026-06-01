Bingöl'deki Yüzen Adalar'a bayramda ziyaretçi akını

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Yüzen Adalar, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Türkiye'nin ender doğal oluşumları arasında yer alan doğal güzelliğiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Yüzen Adalar, bayram tatilinde de yoğun ilgi gördü. Adaları ziyaret eden vatandaşlar göl üzerindeki hareket eden adacıkların üzerinde yürüyerek bu eşsiz deneyimi yaşarken, aileler ise manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi. Dron ile görüntülenen alan, doğayla iç içe görüntüleriyle dikkat çekti.

Bayram tatili için Bingöl'e gelen Adem Caner, "Bingöllüyüm aslında. İstanbul Pendik'te yaşıyorum. Her bayram olduğu gibi bu sene de tekrar Bingöl'e geldik ve bayram klasiği Yüzen Adalar'ı ziyaret etmeden dönmek olmaz dedik. Buranın değer ve kıymeti için burayı ziyaret etmek gerekiyor. Buranın sahip çıkılması lazım. O yüzden her bayram olduğu gibi bu sene de buradayız" dedi.

Azime Hakseven ise Yüzen Adalar'dan etkilendiğini belirterek, "İçerik üreticisiyim. Buraya da içerik üretmek için geldim. Aynı zamanda arkadaşlarımı ziyaret ettim. Şu an Bingöl'ün Solhan ilçesindeyiz. Yüzen Adalar'a geldik. Burada balık olduğunu da gördüm çok şaşırdım. Yüzen Adalar çok güzel, çok etkileyici bir yer gerçekten" diye konuştu. - BİNGÖL

