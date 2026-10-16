Bingöl'de Yukarı Çavuşlar köyünün 7,5 kilometrelik yolu sıcak asfaltla yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolu inceleyen Vali Cahit Çelik, kuzey ilçelerine hizmet verecek saatte 120 ton kapasiteli yeni asfalt plentinin ihalesine gelecek hafta çıkılacağı müjdesini verdi.

Bingöl'de köy yollarında ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürütülen sıcak asfalt çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 17 mezrası bulunan Yukarı Çavuşlar köyündeki 7,5 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Yol çizgileri de çekilerek, güzergah yaklaşık 10 gün önce vatandaşların kullanımına açıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Cahit Çelik, Bingöl'de sıcak asfalt çalışmalarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yaklaşık bir ay önce buraya gelmiştik. O zaman yol çalışmamız devam ediyordu. Allah'a şükür olsun yolumuzu yaklaşık 10 gün önce tamamladık, çizgilerini de çektik. Güzel bir yol oldu. Köyümüz zamanında Türkiye'nin en büyük köyüydü. Şimdi de nüfus olarak ilimizin en büyük köyü. Sıcak asfalt plentimizi kurmuştuk, Rabbim de nasip etti yolumuzu tamamladık. Yolumuzun köyümüze, ilimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Kuzey ilçelerine hizmet verecek yeni plentin ihalesine çıkıyoruz"

Bingöl'de ana güzergahların ve büyük köylerin yollarını sıcak asfaltla buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Çelik, kuzey ilçeleri için yeni asfalt plenti kurulacağını açıkladı. Çelik, "Sıcak asfalt konusunda inşallah Bingöl'de bir fitil yaktık. Allah nasip ederse 4-5 sene içerisinde ana güzergahlarımızın ve büyük köylerimizin tamamını sıcak asfalt yapmak istiyoruz. Çok kısa süre içerisinde özellikle kuzeydeki köy, Adaklı ve Yayladere ilçelerimize hizmet edecek bir plentimizin ihalesine gelecek hafta çıkıyoruz. Orada da saatte 120 ton kapasiteli bir plent kuruyoruz. Hem oradaki köylerimize hizmet edecek hem de belki ilçelerimize yardımcı olacağız. Yol konusunda inşallah Bingöl her zamankinden daha iyi noktada olacak" diye konuştu.

"Eski yolumuz tahrip olmuştu"

Çavuşlar Köyü Muhtarı Mehmet Zahir Keskin, eski yolun zamanla tahrip olduğunu ve bazı kesimlerde ulaşımın oldukça dar bir güzergahtan sağlandığını belirtti. Yeni yolun altyapı ve üstyapısıyla birlikte yenilendiğini ifade eden Keskin, "Daha önce yolumuz asfalt yapılmıştı ancak bu kalitede ve düzenli bir asfalt olmadığı için tahrip olmuştu. Yolumuzun altyapısı ve üstyapısı yoktu. Birçok yerde 3 metrelik bir yoldan gidip geliyorduk. Şu anda valimizin talimatlarıyla Allah razı olsun gerçekten çok güzel sıcak asfalt, BSK bir yolumuz oldu. Yolumuzun altyapısını ve üstyapısını kaliteli bir şekilde yaptık. Genel sekreterimizin de burada emeği çok, kendisine teşekkür ediyoruz. Yolumuz gerçekten güzel oldu. Hatta karayolu standartlarında yapılmış bir yol. İstiyoruz ki imkanlar dahilinde bütün köylerimiz de böyle güzel yollara kavuşsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı