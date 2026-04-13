Bingöl'de metrelerce karla mücadele
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hasanova köyüne bağlı Burmataş mezrasında metreleri aşan kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme çalışmalarına hızla başladı ve yolları yeniden ulaşıma açtı.
Karlıova'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Hasanova köyüne bağlı Burmataş mezrasında kar kalınlığı yer yer metreleri aşarken, yollar ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu iş makineleriyle yoğun kar kütleleri temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı. Kar duvarları arasında ilerleyen ekiplerin zorlu mücadelesi dikkat çekti.
Bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin yoğun mesai harcadığı bildirildi. - BİNGÖL