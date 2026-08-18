Bingöl'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Dağ Keçisi Dronla Görüntülendi

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında dağ keçisi dron ile görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçisi, Ilıcalar mevkiinde otluk alanda ilerlerken havadan görüntülendi. Bir süre bölgede hareket eden dağ keçisinin görüntüleri dikkat çekti.

Bölgede nadir görülen dağ keçisinin görüntülenmesi, doğaseverlerin de ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı