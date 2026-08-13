Bingöl'de Nesli Tehlikede Su Samurları Görüntülendi
Bingöl'ün Göynük Çayı'nda nesli tehlike altında olan iki su samuru, dron ile havadan görüntülendi. IUCN tarafından 'tehlikeye yakın' kategorisinde yer alan su samurları, su yüzeyinde ilerlerken kaydedildi.
Bingöl'de nesli tehlike altında bulunan su samurları, Göynük Çayı'nda görüldü. Çayda hareket eden 2 su samuru, havadan görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan su samuru, Göynük Çayı'nda görüldü. Su samurlarını fark eden vatandaş, o anları dron ile kaydetti. Görüntülerde 2 su samurunun su içerisinde ilerlediği, zaman zaman su yüzeyine çıktığı görüldü. Samurlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı