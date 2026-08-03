Bingöl'de Mera Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de çıkan mera yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Dışbudak köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle mera alanında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, itfaiye ekipleri, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı