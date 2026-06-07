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Bingöl'de haziranda da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bingöl'de haziranda da karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde yüksek rakımlı mezra yollarında, haziran ayına girilmesine rağmen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, Kuştepe mezrası yolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizleyerek ulaşımı açık tutuyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yüksek rakımlı mezra yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor. Özel İdare ekipleri, Kuştepe mezrası yolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizleyerek ulaşımı açık tutmaya çalışıyor.

Bingöl'de mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle yüksek kesimlerde kış şartları etkisini sürdürüyor. Haziran ayına girilmesine rağmen bazı bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Solhan ilçesine bağlı Kuştepe mezrası yolunda çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar birikintilerini temizleyerek ulaşımın aksamaması için mesai harcıyor. Yol üzerinde yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri nedeniyle ekipler iş makineleriyle çalışma gerçekleştirdi. Kar temizleme çalışmaları sırasında açılan yolun iki tarafında oluşan kar duvarları dikkat çekti. Ekiplerin çalışmasıyla adeta kar tüneline dönüşen güzergah, bölgede kışın etkilerinin halen sürdüğünü gözler önüne serdi.

Haziran ayında devam eden karla mücadele çalışmaları, Bingöl'ün yüksek kesimlerinde yaz mevsiminin henüz tam anlamıyla hissedilmediğini bir kez daha ortaya koydu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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