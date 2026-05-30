Bingöl'de doğal oluşan gelincik tarlası vatandaşların ilgi odağı oldu

Bingöl-Muş karayolunda doğal olarak oluşan kırmızı gelincik tarlası, Kurban Bayramı dönüşünde vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Sürücüler araçlarını durdurup eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi.

Bingöl'de yol kenarında doğal olarak oluşan gelincik tarlası, Kurban Bayramı dönüş yolundaki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bingöl- Muş karayolu üzerinde yol kenarında geniş bir alana yayılan kırmızı gelincikler, bayram ziyaretlerinden dönen vatandaşların dikkatini çekti. Araçlarını yol kenarına park eden vatandaşlar, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirip görüntü aldı.

Gelincik tarlasını görünce durduklarını belirten Gülfidan Göztaşı, "Solhan'dan Bingöl'e bayram ziyaretlerinden dönüyoruz. Yol üzerinde şu eşsiz manzarayı gördük, çok etkilendik" dedi.

Muhammed Göztaşı ise "Bayram ziyaretlerinden dönüyoruz. Yoldan geçerken bu eşsiz manzarayı gördük. Çok güzel, çok harika. Hemen hemen 100 araçtan 95'i durmuş vaziyette bu eşsiz manzarayı ve güzelliği kaçırmamak için burada duruyor. Bingöl zaten coğrafyasıyla çok güzel bir şehir. Bence herkesin görmesi gereken bir yer. Bu manzarayı da kaçırmayın derim" diye konuştu.

Hava Göztaşı da gördükleri manzaradan etkilendiklerini ifade ederek, "Bayram ziyaretine giderken bu mükemmel manzarayı gördük. Gerçekten eşsiz bir manzara. Bayram ziyaretinden dönen herkes fotoğraf çekmek için buraya geldi. Biz de görünce değerlendirelim dedik" şeklinde konuştu.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken gelincik tarlası, vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
