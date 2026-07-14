Bingöl'de aniden oluşan hortum paniğe neden oldu

Bingöl'de aniden oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortumun etkisiyle toz ve çöpler metrelerce havaya savruldu.

Olay, Bingöl Merkez Kervansaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden oluşan hortum çevredeki toz ve çöpleri havaya kaldırdı. O sırada araçlarına binmeye çalışan vatandaşlar, hortum nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Hortumun etkisi kameralara yansıdı, kısa süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı