Zehirli engerek yılanını yakalayıp boynuna doladı: 'Benim yaptığımı yapmayın'

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan Yakup Koçak, bir ısırığı insanı öldürmeye yeten engerek yılanını eliyle yakaladı. Yılanı boynuna dolayan Koçak, "Sakın benim yaptığımı yapmayın" dedi ve geri doğaya bıraktı.

Havaların ısınmasıyla birlikte bir ısırığı insanı öldürmeye yeten engerek yılanları ortaya çıkmaya başladı. Solhan ilçesinde yaşayan Yakup Koçak, zehirli yılanı eliyle yakaladıktan sonra boynuna doladı. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Koçak, görüntü sırasında vatandaşlara da uyarıda bulundu. Koçak, "Bakın arkadaşlar kafası üçgen olan yılan engerek yılanıdır. Çok zehirli bir yılan sakın benim yaptığımı yapmayın. Bir ısırığı tahtalı köye gönderir" dedi.

Koçak, bir süre elinde tuttuğu yılanı daha sonra yeniden doğaya bıraktı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı