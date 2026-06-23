Haberler

Zehirli engerek yılanını yakalayıp boynuna doladı: "Benim yaptığımı yapmayın"

Zehirli engerek yılanını yakalayıp boynuna doladı: 'Benim yaptığımı yapmayın'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Yakup Koçak, bir ısırığı insanı öldürmeye yeten engerek yılanını eliyle yakalayıp boynuna doladı. 'Sakın benim yaptığımı yapmayın' diyerek uyarıda bulunan Koçak, yılanı doğaya bıraktı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan Yakup Koçak, bir ısırığı insanı öldürmeye yeten engerek yılanını eliyle yakaladı. Yılanı boynuna dolayan Koçak, "Sakın benim yaptığımı yapmayın" dedi ve geri doğaya bıraktı.

Havaların ısınmasıyla birlikte bir ısırığı insanı öldürmeye yeten engerek yılanları ortaya çıkmaya başladı. Solhan ilçesinde yaşayan Yakup Koçak, zehirli yılanı eliyle yakaladıktan sonra boynuna doladı. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken Koçak, görüntü sırasında vatandaşlara da uyarıda bulundu. Koçak, "Bakın arkadaşlar kafası üçgen olan yılan engerek yılanıdır. Çok zehirli bir yılan sakın benim yaptığımı yapmayın. Bir ısırığı tahtalı köye gönderir" dedi.

Koçak, bir süre elinde tuttuğu yılanı daha sonra yeniden doğaya bıraktı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senegal Cumhurbaşkanı'nın Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu

Milli Takım'a gönderdiği mesaj olay oldu
Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor

Olay iddia: Tuğyan'ın cezaevinde mektuplaştığı isim kan dondurdu
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor

Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Fener'e kapı gibi stoper

Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Demirtaş'ın tahliyesi için yeni tarih