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Bingöl Boyalı köyünde KÖYDES kapsamında yapılan sondaj 180 metreye ulaştı

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Bingöl Boyalı köyünde KÖYDES kapsamında yapılan sondaj 180 metreye ulaştı
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Bingöl’ün Boyalı köyünde içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında sondaj çalışması yapıldı. Çalışmada 180 metre derinliğe ulaşılırken kuyudan elde edilen su miktarının 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildi.

Bingöl'ün Boyalı köyünde vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026 yılı KÖYDES programı kapsamında sondaj çalışması gerçekleştirildi.

Köyde içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında ekipler tarafından sondaj yapıldı. 180 metre derinliğe ulaşılan çalışmada, kuyudan elde edilen su miktarının 40 saniyede 1 litre olduğu belirtildi.

2026 yılı KÖYDES programı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmayla Boyalı köyünün su ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir adım atıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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