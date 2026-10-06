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Bilecik Bozüyük'te böğürme dönemindeki Kızıl Geyik görüntülendi

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Bilecik Bozüyük'te böğürme dönemindeki Kızıl Geyik görüntülendi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesi yaylalarında ve Uludağ'ın eteklerindeki İnegöl-Bilecik hattında koruma altındaki Kızıl Geyik görüntülendi. Eylül ve sonbahar aylarında başlayan böğürme dönemindeki erkek geyikler ortaya çıktı; 70-110 santimetre boynuzlara sahip geyik de görüntülendi.

Bilecik'te Türkiye'de yaban hayatının korunması ve popülasyonun artırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altında olan 'Kızıl Geyik' görüntülendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi yaylalarında ve Uludağ'ın eteklerindeki İnegöl- Bilecik hattında kaydedilen görüntülenen 'Kızıl Geyik' görenleri mest etti. Eylül ve sonbahar aylarında başlayan 'Böğürme' (rutting) dönemindeki erkek geyikler, dişilere yerini bildirmek ve rakiplerine gözdağı vermek için aktif olarak ortaya çıktı. 70-110 santimetre arasında değişen, büyük ve gösterişli boynuzlara sahip olan geyiğin böğürmesini de görüntüleyen İsmail Uzer, o anları kayıt altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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