Beyşehir'de hayvan sağlığını koruma çalışmaları

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan sağlığını korumaya yönelik şap aşısı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada yoğun mesai harcayarak hayvancılık işletmelerini tek tek ziyaret ediyor. Yapılan açıklamada, yürütülen çalışmaların hayvan sağlığı kadar güvenilir hayvansal üretim açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Hayvan sağlığı personelinin sahada aktif görev aldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin işletmelere giderek şap aşısı uyguladığı, sağlık kontrolleri yaptığı ve üreticilere bilgilendirmelerde bulunduğu ifade edildi. 2026 yılı ilkbahar dönemi kapsamında yürütülen çalışmalarda yalnızca şap aşısı değil, aynı zamanda brucella aşısı ve genel hayvan sağlığı kontrollerinin de gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, çalışmaların temel amacının bölge hayvancılığını güçlendirmek ve hastalık risklerini en aza indirerek daha güvenli bir üretim ortamı oluşturmak olduğu kaydedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı