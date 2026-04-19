Beyşehir'de doğa tutkunları hem yürüyüş hem de kuzugöbeği için buluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğaseverler, baharın habercisi kuzugöbeği mantarını toplamak için bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılar 5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yaptı ve mantarları ateşte pişirerek birlikte tüketti.

Anamas Dağı eteklerinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, tabiatın sunduğu eşsiz lezzetin peşine düştü. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe 63 doğasever katıldı. İslibucak Ormanı'nda bir araya gelen katılımcılar, yöre halkının "göbek" olarak adlandırdığı kuzugöbeği mantarını bulabilmek için adeta yarıştı. Toplanan mantarlar sepetlerde bir araya getirilirken, etkinliğin en keyifli anlarından biri de doğada kurulan ateşte pişirilerek hep birlikte tüketilmesi oldu. Katılımcılar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de eşsiz bir lezzeti yerinde deneyimledi. Etkinlik kapsamında doğaseverler, Kekik Yaylası mevkiinde yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Programın devamında ise bölgedeki leylekler vadisi ve leylekler tepeleri ziyaret edilerek doğa turu tamamlandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
