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Beykoz'da Kanlıca-Çubuklu sahil yolunda karavanlar polis uyarısıyla kaldırıldı

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Beykoz'da Kanlıca-Çubuklu sahil yolunda karavanlar polis uyarısıyla kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Beykoz'da Kanlıca-Çubuklu sahil yolunda karavanlar polis uyarısıyla kaldırıldı
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Beykoz'da Kanlıca-Çubuklu sahil yolunda çevre kirliliği şikayetlerine konu olan karavanlara yönelik çalışma yapıldı. Polis uyarılarının ardından bazı sahipler araçlarını kaldırdı, ulaşılamayanlar çekiciyle otoparka götürüldü; bazı araçların kısa sürede yeniden geldiği görüldü.

Beykoz'da Kanlıca-Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun zamandır şikayetlere konu olan karavanlar, polis ekipleri tarafından kaldırtıldı.

İstanbul Beykoz'da Kanlıca ile Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun süredir park halinde bulunan ve çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle vatandaşların şikayetlerine konu olan karavanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin yaptığı uyarıların ardından bazı karavan sahipleri araçlarını bulundukları yerden kaldırırken, sahiplerine ulaşılamayan karavanlar ise çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü. Karavanların çekildiği anlar ise havadan görüntülendi.

Karavanların kaldırılmasının ardından bazı araçların kısa süre içinde yeniden sahil yoluna geldiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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