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Rafting Rehberlerinden Beşkonak'a Örnek Temizlik

Rafting Rehberlerinden Beşkonak'a Örnek Temizlik
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Antalya Beşkonak'ta rafting rehberleri, doğaya atılan çöpleri topladı. Botları bırakıp çöp torbalarını alan rehberler, Köprülü Kanyon ve çevresini temizleyerek örnek bir davranış sergiledi. Turistler ve bölge sakinleri bu davranışı takdirle karşıladı.

Antalya'nın dünyaca ünlü rafting merkezlerinden Beşkonak'ta, doğaya bırakılan çöpleri rafting rehberleri örnek bir davranış sergileyerek topladı.

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli alternatif turizm rotalarından biri olan Antalya Beşkonak, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Eşsiz doğası ve akarsularıyla bilinen bölgede biriken atıklar çevre kirliliğine yol açarken, duruma sessiz kalmayan rafting rehberleri doğa için adeta seferberlik başlattı.

Rehberler kürekleri bıraktı, çöp torbalarını aldı

Bölgenin doğal güzelliğinin kirletilmesine seyirci kalmayan rafting rehberleri, bir araya gelerek geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Botlarını ve küreklerini bir kenara bırakan rehberler, Köprülü Kanyon ve Beşkonak çevresindeki yeşil alanlar ile akarsu kenarlarına atılan çöpleri tek tek topladı. Kısa sürede onlarca torba çöp toplayan rehberler, doğayı eski temiz görüntüsüne kavuşturdu. Çevre sakinleri ve o sırada bölgede bulunan turistler, rehberlerin bu anlamlı ve örnek davranışını takdirle karşıladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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