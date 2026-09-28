Bayburt Valisi Eldivan grup yollarındaki asfalt ve genişletme çalışmalarını inceledi

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Bayburt'ta Ozansu grup yolunda asfalt, Sancaktepe grup yolunda ise genişletme çalışmaları devam ediyor.

Ozansu'da yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

DSİ tarafından yapımı tamamlanan Yelpınar Göleti çalışmaları sırasında zarar gören Ozansu grup yolu, valilik ile DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında İl Özel İdaresinin desteğiyle yeniden düzenleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yolun ulaşım güvenliği ve konforunun artırılması planlanıyor.

Sancaktepe'de devam eden genişletme çalışmalarını da değerlendiren Vali Eldivan, yolun ulaşım standardının yükseltilmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve rahat hale geleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı