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Bayburt'un merkeze bağlı 2 bin 100 rakımlı Üzengili köyünde anne ayı ve iki yavrusu, karla kaplı köy yollarında yiyecek ararken güvenlik kamerasına yansıdı. Daha önce köy içinde zaman zaman tek görülen ayı, bu kez yavrularıyla birlikte ortaya çıktı.

Kar yağışının etkili olduğu köyde gece saatlerinde anne ayı ve iki yavrusunun yerleşim alanında ilerlediği, evlerin çevresinde dolaştığı görüldü. Yiyecek aradıkları tahmin edilen ayılar, bir süre köy içinde dolaştıktan sonra kameranın görüş alanından çıkarak gözden kayboldu.

Üzengili köyünde daha önce de ayılar yayla evlerine girerek kapı ve pencerelere zarar vermiş, evlerdeki eşya ve yiyecekleri dağıtmıştı. Köy yerleşiminde tek başına yiyecek arayan bir ayı da mayıs ayında güvenlik kamerasıyla kaydedilmişti.

Kasım ayının son günlerine gelinmesine ve kar yağışına rağmen ayıların yerleşim alanında görülmesi, henüz kış uykusuna çekilmediklerini ortaya koydu. Uzman değerlendirmelerine göre küresel ısınma, doğal yaşam alanlarındaki değişimler ve besin kaynaklarına erişim gibi etkenler ayıların kış uykusuna yatmalarını etkiliyor. Besin arayışındaki ayılar, bu süreçte yerleşim yerlerine iniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı