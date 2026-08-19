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Bayburt'ta Yapı Laboratuvarına Denetim

Bayburt'ta Yapı Laboratuvarına Denetim
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Bayburt'ta faaliyet gösteren yapı laboratuvarını 'Yapı Denetimi Hakkında Kanun' kapsamında denetledi. Denetimde laboratuvarın faaliyetleri, test ve kontrol işlemleri ile mevzuata uygunluk incelendi. Amaç, yapı güvenliğini artırmak, denetim hizmetlerinin etkinliğini sağlamak ve eksiklikleri gidermek olarak belirtildi. Yetkililer, bu tür kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.

Bayburt'ta yapı güvenliğinin sağlanması ve yapı denetim süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla faaliyet gösteren yapı laboratuvarında denetim gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Yapı Denetimi Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında ilde faaliyet gösteren laboratuvar denetlendi.

Gerçekleştirilen denetimde laboratuvarın faaliyetleri, yürütülen test ve kontrol işlemleri ile yapı denetim mevzuatı kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülükler incelendi.

Denetimlerle, yapıların güvenli ve mevzuata uygun şekilde inşa edilmesine katkı sağlanması, yapı denetim hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve olası eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer tarafından yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlara yönelik kontrollerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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