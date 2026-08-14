Bayburt'ta Yapı Denetim Şantiye Kontrolleri Sürüyor

Bayburt'ta yapı denetim kuruluşlarına yönelik şantiye kontrolleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülen denetimlerde, yapıların projelerine, mevzuata ve teknik standartlara uygunluğu kontrol ediliyor.

Yapı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kontrollerle, yapıların güvenli ve kaliteli şekilde inşa edilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, yapı denetim süreçlerinin şantiye mahallerinde titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı