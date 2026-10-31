Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta tilkiler yiyecek ararken görüldü, üniversite kampüsünde yılan kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta tilkiler yiyecek ararken görüldü, üniversite kampüsünde yılan kaydedildi Haber Videosunu İzle
Bayburt'ta tilkiler yiyecek ararken görüldü, üniversite kampüsünde yılan kaydedildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta yiyecek arayan tilkiler yerleşim alanlarında görüldü; bir fırıncı esnafının seslendiği tilki ürkerek kaçtı. Üniversite kampüsünde cep telefonuyla kaydedilen yılan ise yol kenarından uzaklaştı.

Bayburt'ta yiyecek arayan tilkiler yerleşim alanlarında görülürken, üniversite kampüsündeki bir yılan da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otogar civarında, yıldız evler yakınlarında her sabah evlerinin çevresinde gördükleri tilkiyi beslediklerini söyleyen Osman Bulunmaz, bu kez de hayvanın karnını doyurdu. Bulunmaz'ın verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre çevrede dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Arpalı beldesinde ise yiyecek arayan başka bir tilki, fırıncı esnafı Harun Alemdar'ın dikkatini çekti. Tilkiye seslenen Alemdar, "Gel sana sıcak lavaş vereyim. Üstüne biraz da tereyağı süreyim, az da küflü lor atayım, gel ye" diyerek seslendi. Ancak kapının açılmasıyla ürken tilki hızla kaçarak gözden kayboldu.

Genellikle gece ve günün alacakaranlık saatlerinde hareketli olan tilkiler, keskin koku alma ve işitme duyuları sayesinde yiyeceklerini kolaylıkla bulabiliyor. Farklı besinlerle beslenebilen tilkiler; küçük kemirgenler, kuşlar, böcekler, meyveler ve bulabildikleri diğer gıdaları tüketebiliyor. İnsanlardan uzak duran ve ürkeklikleriyle bilinen tilkiler, yiyecek bulmakta zorlandıklarında yerleşim yerlerinin çevresine kadar gelebiliyor.

Öte yandan Bayburt Üniversitesi kampüs alanında bir öğrenci tarafından yılan görüldü. Öğrenci, çok yaklaşmayıp uzaktan yılanı cep telefonuyla kayda aldı. Kıvrılarak ilerleyen yılan, yol kenarından süzülerek uzaklaştı.

Uzmanlar, yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında hayvanlara yaklaşılmaması, dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia başkanlarının varlık ve işlemlerine tedbir konuldu

Fon soruşturmasında 2 iş insanına daha kötü haber
Macaristan'da olaylı oylama! Muhalif vekiller sis bombası patlattı

Mecliste göz gözü görmedi! Muhalif vekillerden sis bombalı protesto
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

Galatasaray karşısında yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı
Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj

Söyledikleriyle taraftarlarını ayağa kaldırdı
Szymanski yine gol attığı maçta farkı önleyemedi

Sebastian Szymanski daha ne yapsın?
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza

İki GSM devine "5G" cezası! Reklamları durduruldu
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı detaya takıldı
Hakimi'den sıra dışı performans! PSG, rakibini beşledi

Bu adam sağ bek! 90 dakikada yaptıklarını duyanlar inanamıyor