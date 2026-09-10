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Bayburt’ta tavukların suyuna dadanan tilki aile tarafından beslenmeye başladı

Bayburt’ta tavukların suyuna dadanan tilki aile tarafından beslenmeye başladı
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Bayburt’un Tuzcuzade Mahallesi’nde bir tilki, her akşam aynı eve gelerek tavuklar için bırakılan sudan içiyor.

Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde bir tilki, her akşam aynı eve gelerek tavuklar için bırakılan sudan içiyor. Tilkinin düzenli olarak kapının önüne gelmesi üzerine Ayşe Gider, aç olduğunu düşündüğü hayvana yemek bırakmaya başladı.

Yerleşim yerine inen, 22.00-23.00 sıralarında evin kapısına gelen tilki, önce tavuklar için bırakılan sudan içiyor. Tilkinin tavuklara zarar vermemesi için aile tarafından beslenen tilki daha sonra dağ yolu üzerinden geldiği yoldan geri dönüyor.

Çevresindeki seslere karşı oldukça hassas olan tilki, en küçük seste dahi irkilerek uzaklaşıyor. Bir süre çevreyi gözleyen tilki, herhangi bir tehlike olmadığını fark ettiğinde yeniden yiyeceklerin bulunduğu noktaya yaklaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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