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Bayburt'ta Soğanlı Dağı'nın zirvelerine sabah saatlerinde kar yağdı

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Bayburt'ta Soğanlı Dağı'nın zirvelerine sabah saatlerinde kar yağdı
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili olurken 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvelerine sabah saatlerinde tozak şeklinde kar yağdı. Kısa süreli kar, yüksek kesimlerde yer yer beyaz örtü oluşturdu; kent merkezinde yağışlı hava aralıklarla sürüyor.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havayla birlikte Soğanlı Dağı'nın zirvelerine kar yağdı. Kısa süreli yağan kar, yüksek kesimlerde yer yer beyaz örtü oluşturdu.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Aydıntepe ilçesi sınırlarında bulunan Soğanlı Dağı'nda da sabah saatlerinde tozak şeklinde kar yağışı etkili oldu.

Yüksek yayla ve zirvelerde sonbaharla beraber sıcaklıkların düşmesi, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kar yağışının görülmesine neden oluyor.

Kar yağışının ardından Soğanlı Dağı beyaza bürünürken, kent merkezinde yağışlı hava aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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