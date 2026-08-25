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Bayburt'ta Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor

Bayburt'ta Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış Bekleniyor
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Bayburt’ta bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayburt'ta bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın cumartesi gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Bayburt'ta bugün hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 28 derece olması bekleniyor. Kentte 5 günlük tahminde sıcaklıkların çarşamba günü 13-28, perşembe günü 14-27, cuma günü 11-26 ve cumartesi günü 12-25 derece arasında olacak.

Öte yandan Bayburt ve ilçelerinde çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri de gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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