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Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Ardahan, Bayburt ve çevreleri, öğle saatlerinden itibaren ise Erzincan'ın kuzey doğusu ile Erzurum ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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