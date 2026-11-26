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Bayburt'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 16,2 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 25 Kasım saat 18.00 ile 26 Kasım saat 06.00 arasında yapılan ölçümlerde, Türkiye'nin en soğuk noktası sıfırın altında 16,9 dereceyle Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi oldu.

Bayburt'un Merkez ilçesine bağlı Yaylalar köyünde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 16,2 derece olarak kaydedildi.

Ölçümlerde Bayburt Kop Kayak Merkezi'nde sıfırın altında 15,2, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde 14,9 ve Taşçılar köyünde 13,3 derece sıcaklık ölçüldü.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki birçok yerleşim yerinde de gece sıcaklıkları sıfırın altında 15 dereceye kadar geriledi.

Öte yandan Bayburt'ta etkili olan dondurucu soğukların özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı